DNB leverer tidenes beste tredje kvartal

DNB tilbakefører netto 200 millioner kroner i tapsavsetninger i tredje kvartal og begrunner dette med solid porteføljekvalitet og bedrede makroutsikter. I samme kvartal i fjor var tapsavsetningene 776 millioner kroner. Analytikerkorpset ventet at DNB ville sette av 256 millioner kroner til fremtidige tap.

DNB (Mill.kr) 3.kv/21 3.kv/20 TDN-konsensus Netto renteinntekter 9.766 9.298 9.601 Totale inntekter 14.343 13.407 13.780 Tapsavsetninger 200 −776 −256 Resultat før skatt 8.791 6.929 7.532

9 kr. per aksje i utbytte

«Etter et svært godt første halvår fortsetter DNB å styrke sin finansielle posisjon, og alle deler av banken utvikler seg positivt», skriver DNB i børsmeldingen.

– Alle viktige piler peker i riktig retning. Norge er åpent, og aktivitetsnivået i økonomien er nå høyere enn det var før nedstengingen. DNB opplever en sterk utvikling på alle områder i banken, og kombinert med vår solide portefølje har vi et veldig godt utgangspunkt for videre vekst og for utbetaling av utbytte, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

Styret i DNB har besluttet å utdele et utbytte for regnskapsåret 2020 på 9 kroner per aksje, i samsvar med fullmakt gitt av den ordinære generalforsamlingen avholdt 27. april 2021.



Utlånsveksten i banken tilsvarer en årlig vekst på henholdsvis 3,7 og 2,9 prosent i person- og bedriftsmarkedet. Samtidig øker både bedrifter og personkunder sparingen i banken.

– Norge har våknet og hverdagen er endelig tilbake. Vi merker høy kundeaktivitet på alle områder. Det er oppsving i kundenes kortbruk, og blant bedriftskundene ser vi normalisering i nærmest alle bransjer, og en særlig hyggelig økning innen uteliv og restauranter, sier Braathen.

«All-time high»

Onsdag steg Oslo Børs 0,9 prosent og sluttet på 1.217,47 poeng. Det er ny «all-time high». DNB-aksjen har også notert ny «all-time high» den seneste tiden, 212,40 kroner.

Onsdag sluttet DNB-kursen i 211,70 kroner. Hittil i år har DNB tilbakelagt en oppgang på 32 prosent, justert for utbytte som ble utbetalt i mars. Til sammenligning har Oslo Børs steget 25 prosent.

Det er spesielt den seneste tiden DNB-kursen har rykket til. Siden 20. september har kursen gått fra 182 kroner til nesten 212 kroner - en oppgang på over 16 prosent.

I dag er det noe tøffere å forsvare prisingen til DNB, og analytikerne har flere hold- og salgsanbefalinger nå enn ved inngangen til året. Ifølge Bloomberg er det nå 10 analytikere med en kjøpsanbefaling på DNB-aksjen, 8 anbefaler hold, mens 8 analytikere anbefaler salg. Gjennomsnittlig kursmål er 196,64 kroner