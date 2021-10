Nordea fikk et driftsresultat på 1.268 millioner euro i tredje kvartal 2021, sammenlignet med et driftsresultat på 1.085 millioner euro i samme periode året før, ifølge bankens kvartalsrapport.

Til sammenligning var det på forhånd ventet et driftsresultat på 1.198 millioner euro, ifølge estimater innhentet av Infront.

Totale driftsinntekter var 2.344 millioner euro i kvartalet (2.155), mot ventet 2.337 millioner euro. Netto renteinntekter var 1.226 millioner euro i kvartalet (1.146), mot ventet 1.233 millioner euro.

Banken hadde netto tapsavsetninger på 22 millioner euro i kvartalet, mot ventet tapsavsetninger på 53,5 millioner euro.

Økt utlånsvekst

Nordea opplever stor utlånsvekst i Norge. I tredje kvartal har samlet utlån i privat og bedriftsmarkedet økt til 742 milliarder kroner, en økning på 8 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2020, ifølge en pressemelding fra banken.

Boliglån til privatmarkedet steg med 6,2 prosent annualisert i kvartalet, som følge av høy aktivitet i boligmarkedet. Samlet utlån i privatmarkedet er nå 379 milliarder kroner, 13 milliarder mer enn for ett år siden.

– Vi ser tegn til en mer normalisert prisutvikling i boligmarkedet, men aktivitetsnivået er fortsatt høyt. Vi opplever at mange kunder tar kontakt for å skaffe seg finansieringsbevis, og ser også at mange benytter disse, sier adm. direktør i Nordea Norge, Snorre Storset.

Forvaltningskapitalen i Nordeas fond har økt fra 203,4 til 208,2 milliarder kroner i løpet av kvartalet.