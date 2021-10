Carnegie øker kursmålet på DNB

Carnegie er fredag ute med en oppdatert analyse av DNB, hvor meglerhuset oppjusterer kursmålet til 222 fra 205 kroner, men nedgraderer deres anbefaling på aksjen til hold fra tidligere kjøp.



Carnegie skriver at DNB sin premium-verdsettelse mot europeiske og globale sammenlignbare selskaper er tilbake til historiske høyder, og meglerhuset ser begrenset potensial for videre multippel ekspansjon uten en fortsatt re-rating av sektoren.



«DNB fortjener en premium-verdsettelse etter vårt syn. Låneveksten er solid og kapitallett omsetning vokser i et overraskende sterkt tempo, mens veksten i kostnader og risikovektede eiendeler holdes veldig lav», skriver Carnegie.

Meglerhuset skriver også at estimatene heves, men at dette nå i stor grad er diskontert inn.