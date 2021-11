Deutsche Bank leverte et resultat etter skatt på 194 millioner euro i tredje kvartal, og løftet dermed bunnlinjen fra 182 millioner euro fra samme periode i fjor.

Resultatet endte godt over Refinitiv-konsensus på 135 millioner euro, til tross for en svikt på 12 prosent i inntektene for investeringsbankdivisjonen, især fra obligasjons- og valutahandel.

Investeringsbanken sviktet også i andre kvartal, men da ble resultatestimatene overgått med enda større margin.

Tredje kvartal er det femte strake med plussresultat, noe banken ikke har opplevd siden 2012.

Nettoinntektene steg fra 5.938 til 6.040 millioner euro, mens avsetninger til tap på utlån falt fra 273 til til 117 millioner euro.

Spår ti gode år

Solvensgraden (CET 1) var ved utgangen av tredje kvartal 13 prosent, ned fra 13,2 prosent ett kvartal før.

– Fremover tror vi at et endret renteklima, digitalisering og andre faktorer vil fortsette å støtte vår forretningsmodell. Det er mye som skjer nå som bør komme vår forretningsmodell til gode det neste tiåret, sier finansdirektør James von Moltke til CNBC.

Deutsche Bank faller nesten 5 prosent på Frankfurt-børsen, men aksjen er opp omkring 30 prosent så langt i år.

Rapporten her.

Finansdirektør James von Moltke er godt fornøyd med 3. kvartal, og ser lyst på fremtiden.