Varsler økt utbytte i Pareto Bank

I slutten av mars fikk Pareto Banks styre fullmakt fra generalforsamlingen til å dele ut inntil 1,5 kroner pr. aksje i utbytte for 2020. I lys av bankens soliditet og finansielle situasjon, samt at usikkerheten om den økonomiske utviklingen er vesentlig redusert, foreslår styret nå et utbytte på 3,0 kroner pr. aksje.

Aksjonærene i Pareto Bank innkalles til ekstraordinær generalforsamling torsdag 25. november 2021.

Onsdag sluttet aksjen på 59,80 kroner.