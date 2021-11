Komplett Bank fikk et resultat før skatt på minus 356 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot 73 millioner kroner i samme kvartal året før, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Netto renteinntekter i kvartalet var på minus 58,1 millioner kroner, mot 255,2 millioner kroner i samme periode i fjor. Tapsavsetningene på utlån ble på 256 millioner i kvartalet, opp fra 65 millioner i andre kvartal.

Komplett Bank gjennomgår en rekonstrueringsprosess, og er i gang med en rekke tiltak for å forbedre lønnsomheten.

Banken venter tapsavsetninger i om lag samme størrelsesorden som i 2020 og 2021 i de kommende kvartalene. Det ventes videre en utlånsvekst på 5-10 prosent i 2021.

Det skrives at grunnet et svakt år vil det finansielle resultatet for 2021 bli negativt – og det vil derav ikke bli utbetalt utbytte for regnskapsåret 2021. Banken skriver imidlertid at de gjenstående 0,28 kroner pr. aksje i utbytte basert på 2019- og 2020-resultater vil bli utdelt i fjerde kvartal 2021.

Komplett Bank meldte 20. oktober om en negativ effekt i tredje kvartal på 410 millioner kroner for porteføljesalg og tap. Kjernekapitalkravet ble da opplyst å være 18,8 prosent ved utgangen av september. Når banken har overført porteføljene i november, vil kjernekapitaldekningen være 20,1 prosent.

