Kraft Bank venter økte kostnader

Kraft Bank fikk et resultat før skatt på 18 millioner i tredje kvartal 2021, mot 7 millioner i samme periode året før, ifølge bankens kvartalsrapport.

Banken hadde netto renteinntekter på 35 millioner kroner i kvartalet, mot 20 millioner kroner i samme kvartal året før.

Det forventer økte kostnader i 2021 sammenlignet med 2020. Økningen vil i hovedsak komme som følge av ytterligere ansettelser, samt videreutvikling av IT-systemer og andre tekniske løsninger.

Kraft Bank Nyetablert bank som fikk bankkonsesjon i desember 2017, og startet virksomheten i mai 2018.

Banken tilbyr refinansiering til kunder med en komplisert eller vanskelig økonomi.

Lånene gis mot pant i bolig og andre formuesverdier.

Banken tilbyr også spareprodukter.

Bjørn Maaseide er største aksjonær

Kraft Bank forventer avkastning på egenkapitalen etter skatt på 14 prosent for 2021 mot 12 prosent ved inngangen til året. Bankens langsiktige mål for egenkapitalavkastning etter skatt er 15 prosent.

I tredje kvartal var både nysalg og innfrielser som forventet. Banken øker målsetning for nysalg i 2021 til 1.500 millioner for året fra 1.400 millioner. Sammenholdt med estimert avgang vil nysalget gi et utlånsvolum opp mot 2,4 milliarder kroner ved årsslutt 2021.

