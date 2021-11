SpareBank 1 SR-Bank fikk et resultat før skatt på 926 millioner kroner for tredje kvartal, mot 603 millioner kroner for samme kvartal i fjor. Ifølge banken selv preges resultatet av god drift, betydelig lavere nedskrivninger og høye finansinntekter, sammenlignet med samme periode i fjor.

På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 912 millioner kroner ifølge TDN Direkt.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 11,7 prosent sammenlignet med 8,2 prosent for samme kvartal i fjor, og 13,2 prosent i forrige kvartal.

Pr. 30. september er egenkapitalavkastning 12,1 prosent. Konsernets langsiktige mål for egenkapitalavkastning er minimum 12 prosent og banken skriver i rapporten at «med en egenkapitalavkastning på 12,1 prosent pr. 30. september 2021, antar styret at egenkapitalavkastningen for året som helhet vil overstige målsettingen».

SpareBank 1 SR-Bank Mill. kr 3.kv/21 3.kv/20 Netto renteinntekter 989 1.041 Totale inntekter 1.629 1.567 Tapsavsetninger 37 369 Resultat før skatt 926 603

Må øke veksten

Samlet utlånsvekst siste 12 måneder er på 3,1 prosent. Banken har et mål om at utlånsveksten i 2021 skal være 5 til 7 prosent.

Nedskrivningene på utlån og garantier var på 37 millioner kroner mot 369 millioner kroner i samme kvartal i fjor, og 58 millioner kroner i forrige kvartal.

– Flertallet av våre kunder har klart seg bra gjennom koronapandemien. Nå ser vi i tillegg at mer positive utsikter gjør at flertallet av bedriftene i Sør-Norge venter vekst, økende omsetning, bedre lønnsomhet og flere ansatte det kommende året. Økt aktivitet og lavere arbeidsledighet er positivt for økonomien, noe som gir våre kunder og oss et godt utgangspunkt når vi nå tilsynelatende har lagt pandemien bak oss, sier konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank Benedicte Schilbred Fasmer.

Driftskostnadene for konsernet ble 666 millioner kroner mot 595 millioner kroner i samme periode i fjor, og er en nedgang fra 681 millioner kroner i forrige kvartal.

– Jeg er godt fornøyd med både oppnådde resultater og aktivitetsnivået i alle våre forretningsområder. I løpet av de siste månedene har vi gjennomført noen viktige organisatoriske justeringer og tydeliggjort vår forretningsstrategi. Fremover forventer jeg at disse endringene vil gjøre oss mer relevante og attraktive for både eksisterende og nye kunder, og at det i neste omgang vil bidra til økt vekst, sier Schilbred Fasmer.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.15