Konkurransetilsynet har tidligere varslet mulig forbud mot DNBs oppkjøp av Sbanken fordi tilsynet mener det vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond og være til skade for forbrukerne.

Opprinnelig tidsfrist i saken var 7. oktober, men dagen før denne fristen fremla DNB forslag til avhjelpende tiltak for å få oppkjøpet godkjent. Ifølge konkurranseloven ble da tidsfristen for konklusjon i saken utsatt med 15 virkedager. Ny frist i saken ble etter dette torsdag 28. oktober.

Ikke overbevist

Torsdag ble det kjent at DNB ikke har klart å overbevise Konkurransetilsynet. DNB ber nå om mer tid for å komme med nytt forslag til avhjelpende tiltak.

– Konkurransetilsynet har orientert DNB om at deres forslag til avhjelpende tiltak ikke endrer tilsynets mening om at oppkjøpet vil være til skade for forbrukerne i markedet for sparing i fond og at tilsynet vil forby oppkjøpet. DNB ønsker på bakgrunn av dette å fremsette et nytt forslag til avhjelpende tiltak og har derfor bedt tilsynet om å utsette fristen for å konkludere i saken, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Selskapene har ifølge konkurranseloven anledning til å be om fristutsettelse for å få komme med nytt forslag til avhjelpende tiltak.

– Selskapene har mulighet til å be om fristutsettelse på 15 virkedager for å kunne komme med nytt forslag til avhjelpende tiltak. Denne muligheten har DNB benyttet seg av. Konkurransetilsynet vil gjøre en vurdering av det nye forslaget når dette foreligger, og komme med sin endelige konklusjon i saken innen 18. november, sier prosjektleder Katrine Amdam.

IKKE FORNØYD: Gjermund Nese, Avdelingsdirektør finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet

– Utgjør en svært liten del

18. november vil være absolutt siste frist for Konkurransetilsynets behandling av saken. Det foreligger ingen muligheter for selskapene til å be om ytterligere utsettelse av denne fristen, opplyser tilsynet.

«Konkurransetilsynet kan ikke på dette tidspunkt gi ytterligere kommentarer til innholdet i det opprinnelige forlaget til avhjelpende tiltak eller til det som nå skal foreslås fra DNB», fremgår det av pressemeldingen.

– I all hovedsak har allerede Konkurransetilsynet avklart de viktigste spørsmålene i kjøpsprosessen. Konkurransetilsynets bekymringer har vært knyttet til fondsdistribusjon, som utgjør en svært liten del av det samlede oppkjøpet. Vi vil fortsette dialogen med Konkurransetilsynet om de avhjelpende tiltakene. I dialogen hittil har vi lagt vekt på at markedet for fondsdistribusjon er i stor utvikling, med sterk konkurranse mellom en rekke aktører og nye utfordrere, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB.

Bankanalytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier har tidligere uttalt til Finansavisen at han ikke vurderer det som et stort tap dersom DNB ikke får kloa i fondsdistribusjonen til Sbanken. Ifølge Gjerland utgjør fondsdistribusjonen 3-6 prosent av den samlede inntjeningen til Sbanken.

«Fondsdistribusjonen ville selvfølgelig vært en positiv «add-on», men det er primært boliglånskundene som er motivet for oppkjøpet, sa Gjerland til Finansavisen tidligere i høst.