Resultathopp for SpareBank 1 SMN

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.15

SpareBank 1 SMN fikk et resultat før skatt på 849 millioner kroner, opp fra 619 millioner på samme tid i fjor. Resultatet før utlånstap endte på 880 millioner kroner, en økning på 30 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

SpareBank 1 SMN Sparebank med hovedkontor i Trondheim.

Konsernsjef er Jan-Frode Janson.

Fikk nåværende selskapsform etter oppkjøpet av BN Bank avd.

Ålesund i 2009.

Har en forvaltningskapital på over 200 milliarder kroner.

Tap på utlån er kraftig redusert fra 231 millioner i fjorårets tredje kvartal til 31 millioner i år.

Netto renteinntekter beløp seg til 707 millioner, og banken oppnådde en egenkapitalavkastning på 12,4 prosent.

– Etter halvannet år med betydelig usikkerhet ser vi nå at folk og bedrifter kan senke skuldrene og nærme seg normalen. Bedre økonomiske utsikter og økt optimisme i samfunnet gir et godt grunnlag for sterke resultater for hele virksomheten til SpareBank 1 SMN, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i en kommentar.

Utlån til personkunder har økt med 8,3 milliarder kroner de seneste tolv månedene, og utgjør nå 68 prosent av bankens totale utlån. Utlån til næringslivskunder har økt med 4,3 milliarder kroner i samme periode

9. november utbetales resten av utbyttet for 2020 på 3,10 kroner per egenkapitalbevis

Les hele rapporten her.