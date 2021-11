Danske Bank knuste forventningene

Danske Bank fikk et resultat før skatt på 4.265 millioner danske kroner i tredje kvartal 2021, ifølge kvartalsrapporten fredag.

På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 3.886 millioner danske kroner, ifølge estimater innhentet av Infront.

Netto renteinntekter var 5.533 millioner danske kroner i kvartalet, mot ventet 5.593 millioner kroner. Tapsavsetninger var på 151 millioner danske kroner i kvartalet, mot ventet 233 millioner.

På vei mot 2023

Danske Bank er på plan for å nå 2023-målene, og venter en ROE på 8,5-9 prosent i 2023. I tillegg skriver selskapet at de venter at inntektene for 2021 vil være høyere enn i fjor, inkludert salget av Aiia.

Tapsavsetninger på utlån er ventet å legge seg på rundt 750 millioner for helåret 2021, estimerer banken, grunnet at de makroøkonomiske forholdene har utviklet seg bedre enn ventet.

Kostnader er ventet til ikke mer enn 24,5 milliarder danske kroner, drevet av pågående kostnadsinitiativer.