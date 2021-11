Direktør kjøper aksjer i Sveeas-selskap

Produktdirektør Enok Hanssen i Komplett Bank har kjøpt litt over 31.000 aksjer i Komplett Bank til en gjennomsnittskurs på 7,49 kroner stykket, tilsvarende 232.500 kroner.

Enok Hanssen og nærstående hadde ingen aksjer fra før, kun 420.000 opsjoner i Komplett Bank.

For en uke siden ble det kjent at Komplett Bank hadde gjennomgått utlånsporteføljen. Det resulterte i en negativ effekt i tredje kvartal på 410 millioner kroner, hvilket sendte aksjen ned over 14 prosent.

Torsdag presenterte Komplett Bank sine tredjekvartalstall. Selskapet fikk et resultat før skatt på 474 millioner kroner av netto renteinntekter på 58,1 millioner kroner.

Fredag omsettes aksjen for 7,52 kroner, opp 0,8 prosent.