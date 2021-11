Norges Bank holder styringsrenten uendret

«Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er høyere enn før coronapandemien», skriver Norges Bank i pressemeldingen.

Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst, men den underliggende inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet.



Sentralbanken peker imidlertid på at det er usikkerhet rundt det videre forløpet for pandemien og virkningene på norsk økonomi etter smitteøkningen den siste tiden.

«Komiteens vurdering er at normaliseringen av økonomien tilsier at det vil være riktig å øke styringsrenten videre fra dagens nivå. Usikkerhet om virkningene av høyere renter tilsier at styringsrenten heves gradvis», skriver Norges Bank.



Ny heving i desember

– Alt tyder på at det kommer en ny renteøkning i desember hvis ikke det skjer noe dramatisk, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til TDN Direkt etter rentebeskjeden.

Han sier det ikke er lett å se for seg et scenario hvor Norges Bank vil øke med 50 basispunkter, og at det er enklere å se hvor se et scenario hvor de vil avstå fra å øke styringsrenten.



– Det er halvannen måned med nyheter med virus og økonomi, så det er ikke gitt, men det skal gå mye galt, sier han.

– Det er mer spennende hva Bank of England gjør i dag. Det er ikke åpenbart at de setter opp renten. Markedet priser inn at det vil skje, men økonomene tror ikke det. Kanskje 10 basispunkter, kanskje 12,5, men jeg tipper kanskje 15 basispunkter så de kommer seg opp til 0,25 prosent, sier han til TDN Direkt.

Ser syvmilssteg neste år

Økonomene ventet på forhånd at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret på 0,25 prosent. De fleste økonomene venter også at Norges Bank vil høyne styringsrenten med 25 basispunkter i desember.

Valutastrateg Nils Kristian Knudsen tror imidlertid at renten vil fortsette å øke gradvis gjennom det kommende året, og at Norges Bank vil sette opp styringsrenten til 1,25 prosent innen utgangen av neste år.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets skriver at bakgrunnen for forventningene er at den registrerte ledigheten har fortsatt å falle på linje med Norges Banks anslag.