DNB får ikke kjøpe Sbanken

DNBs kjøp av Sbanken har vært til behandling i Konkurransetilsynet siden midten av april og tirsdag morgen ble det klart at DNB får tommelen ned.

– Verken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller DNBs forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering. Vi mener fortsatt at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond. Tilsynet har derfor konkludert med at dette oppkjøpet ikke kan gjennomføres, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

I juni sendte Konkurransetilsynet et varsel til DNB om at det kunne bli aktuelt å stanse oppkjøpet. Konkurransetilsynet var ikke bekymret for at oppkjøpet skulle føre til svekket konkurranse i boliglånsmarkedet, det var konkurransen i markedet for sparing i fond som vekket bekymring.

Konkurransetilsynets vedtak er endelig og markerer slutten på tilsynets saksbehandling. DNB vurderer nå en mulig klage over Konkurransetilsynets vedtak til Konkurranseklagenemnda.

«Veldig bakoverskuende»

DNB har kommet med flere forslag til avhjelpende tiltak, men ingen av disse tiltakene har fjernet de konkurransemessige bekymringene til tilsynet. DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen er overrasket over tilsynets konklusjon og mener det har vært bakoverskuende i vurderingen.

– Det er et faktum at Konkurransetilsynet nå har valgt å stanse oppkjøpet og tilsynet gjør dette til tross for at fondsdistribusjonen er en veldig liten del av transaksjonen. Vår vurdering er at det er et høyt konkurransetrykk i markedet for fondsdistribusjon. Sånn sett er vi veldig overrasket over Konkurransetilsynets konklusjon, sier Braathen til Finansavisen.

– Dere har virket veldig selvsikre på at dette oppkjøpet ville gå i boks ettersom fondsdistribusjonen var en så liten del av virksomheten til Sbanken. Har Konkurransetilsynet vært tydelige i dialogen?