Tirsdag morgen varslet Konkurransetilsynet at de forbyr DNB å kjøpe konkurrenten Sbanken,

Det sendte Sbanken-aksjen inn i et kraftig fall på over ni prosent fra børsåpning, før aksjen etter hvert hentet seg noe inn. Nå ligger den , mens DNB-aksjen startet ned en prosent, men har hentet seg inn og er nå .

– Det kommer nok andre beilere på banen, sier bankanalytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier i et intervju med Finansavisen TV.

Han tror også DNB vil anke beslutningen videre til Konkurranseklagenemda, men at Sbanken uansett blir solgt.

I intervjuet lister han opp en rekke potensielle kjøpere, men han tror Storebrand og KLP er for store i markedet til at de heller får lov:

– Vi har sett at alle kanskje ikke kan kjøpe dem, sier Gjerland og peker på at de to ligger mellom DNB som er størst på fond i Norge og Sbanken som er nummer fire.

– Da har vi jo andre banker, både svenske og finske. Nordea er finsk og Handelsbanken er en svensk. Swedbank virker ikke så interessert og det gjør kanskje heller ikke SEB. Av norske banker er det helt klart Sparebank 1-sfæren som kan være interessert. De eier BN Bank i dag. Eika Bank er kanskje ikke så keene, men de kan vurdere dette som sin digitale plattform på et vis.

Han tror Danske Bank nok «holder på med sitt» og har mer enn nok å gjøre.

Se intervjuet der vi også spør hva alt dette har å si for Sbanken-aksjonærene.