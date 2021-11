Finanstilsynet stopper Komplett Bank-utbytte

Komplett Bank har vært i hardt vær den seneste tiden etter at banken annonserte store tap i tredje kvartal. Nå kommer flere dårlige nyheter. Opprinnelig planla forbrukslånsbanken å betale 0,28 kroner i utbytte per aksje til aksjonærene i desember, men nå får banken instruks fra Finanstilsynet om å holde på pengepungen.

I en børsmelding sent tirsdag kveld melder Komplett Bank at Finanstilsynet har gjort en vurdering - basert på bankens gjennomgang av låneboken, salg av misligholdte lån og følgelig forventet negativt 2021-resultat - og konkludert med at det ikke bør utbetale ytterligere utbytte basert på 2020-resultatene.

Komplett Bank har tidligere gjort en annen vurdering, og beregnet at kapitaldekningen ligger godt innenfor nødvendige nivåer.

«Styret i Komplett Bank har imidlertid hensyntatt Finanstilsynets vurdering og tatt en beslutning om ikke å utbetale ytterligere utbytte basert på 2020-resultatene. Som en konsekvens vil ren kjernekapitaldekning øke til 19,4 prosent fra rapporterte 18,8 prosent per 30. september 2021. Denne økningen av kapitaldekningen kan brukes til videre vekst og fremtidige utdelinger til aksjonærene», skriver Komplett Bank i meldingen.

Adm. direktør Øyvind Oanes har ingen ytterligere kommentar til Finansavisen utover det som står i meldingen - annet enn at beslutningen er skuffende.

Kistefos er største aksjonær i Komplett Bank med 19,12 prosent av aksjene. Med dette ryker 10 millioner kroner i utbytte for Christen Sveaas.