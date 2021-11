ABG Sundal Collier oppjusterer sine resultatestimater for SpareBank 1 Nord-Norge drevet av høyere avgifter og høyere omsetning, i hovedsak netto renteinntekter. Meglerhuset oppjusterer kursmålet på egenkapitalbeviset til 105 kroner fra tidligere 93,5 kroner og gjentar hold-anbefaling, fremgår det av en analyse onsdag.

SpareBank 1 Nord-Norge hadde i tredje kvartal et resultat før skatt som var 20 prosent bedre enn ABGs estimat, og ifølge meglerhuset skyldes den positive overraskelsen høyere inntekter fra partnere, mens netto renteinntekter var som forventet.

ABG skriver videre at SpareBank 1 Nord-Norge er sensitive til en høyere rentebane. De har en normalisert egenkapitalavkastning (ROE) på 12,5 prosent for selskapet, som tilsvarer 1,4 ganger verdijustert egenkapital (NAV). De foretrekker imidlertid SR-Bank og SpareBank 1 SMN over SpareBank 1 Nord-Norge.