Kinas kommunistparti fyller 100 år i år, og det samme gjør JP Morgans kinesiske virksomhet. Under en paneldebatt foran næringslivsledere i Boston tirsdag sa storbankens toppsjef Jamie Dimon spøkefullt at JP Morgan kommer til å vare lenger enn kommunistpartiet.

Bloombergs TV-anker Yousef Gamal el-Din har spurt nyhetsbyråets Singapore-baserte reporter Patrick Winters om Kina ser humoren.

– Det er en interessant situasjon. Mange kan relatere til dette på en eller annen måte, men noe som sies som en spøk kan se annerledes ut når det er skrevet ned. Boston er langt fra Kina, men denne spøken var litt risikabel, svarer Winters.

UBS-økonom ble suspendert

Kineserne har ennå ikke kommet med noen offisiell reaksjon, men som en advarsel om hvordan den kan bli viser Winters til historien om toppøkonomen Paul Donovan i UBS.

I et intervju til en podcast i 2019 sa han at et utbrudd av svineinfluensa hadde betydning «bare hvis du er en kinesisk gris eller liker å spise svinekjøtt i Kina.»

– Dette ble definitivt tatt ille opp, og UBS måtte suspendere ham for et par måneder. Dette kan munne ut i ingenting, men kan også gå den gale veien, fortsetter Winters.

– Har godt forhold til Beijing

I tillegg reagerte et kinesisk selskap den gangen med å avslutte alle forretninger med banken som nå er i ferd med å bygge opp en investeringsbankdivisjon i landet.

– Virksomheten går bra. Dimon var nylig i Hongkong, og ser ut til å ha et godt forhold til Kinas myndigheter. Mye vil stå på spill om Dimon har brent noen broer, men det ser ikke ut som at vi er der ennå, sier Winters.