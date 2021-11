Aksjonærene sier ja til utbyttedobling

Aksjonærene i Pareto Bank har i ekstraordinær generalforsamling torsdag vedtatt styrets forslag om å utvide utbyttebetalingen for 2020 fra 1,50 til 3,00 kroner pr. aksje.

Styret begrunnet forslaget med at bankens soliditet og finansielle situasjon er god, og at langsiktige kapitalprognoser viser at Pareto Bank har kapasitet til å øke 2020-utdelingen slik at denne er i tråd med bankens utbyttepolitikk.

Et utbytte på 3,00 kroner pr. aksje tilsvarer 48,9 prosent av Pareto Banks resultat etter skatt i 2020, og 50,1 prosent av aksjonærenes andel av resultatet.