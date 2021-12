Milliardøkning i nordmenns forbruksgjeld

Nordmenns samlede usikrede forbruksgjeld gikk i november opp med 1,9 milliarder kroner, og er nå på 153,5 milliarder kroner, viser tall fra Gjeldsregisteret.

– November har igjen vist seg som ledende «handlemåned», og bruk av kredittkort er høyere enn noen gang siden starten av pandemien, sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret i en kommentar.

– Likevel ligger den samlede gjelden nesten 5 prosent under fjorårsnivået, og det skyldes at folk er flinke og fortsetter å betale ned gjelden sin i tide. Dette ser vi ved at den samlede rentebærende gjelden er stabil med en marginal nedgang på 0,2 prosent.