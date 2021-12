Skal granske Askim og Spydeberg Sparebank

For å sikre en uavhengig og grundig vurdering av de forhold som er fremkommet i media, har styret fredag besluttet å engasjere BDO Advokater AS til å granske de faktiske omstendighetene. Banken orienterer Finanstilsynet løpende om saken, heter det i en børsmelding fredag kveld.



Det vises til meldingen «Oppdatering vedr. håndtering av påstander om banken i mediesaker» fra den 29. november 2021.

Styret i Askim og Spydeberg Sparebank redegjorde i meldingen om arbeidet med å undersøke medieomtale av påstander om alvorlige forhold knyttet til banken. Det har hele veien vært viktig for styret i banken å gjennomføre en grundig og tillitsvekkende prosess.

Det ble i meldingen redegjort for at styret i banken har engasjert rådgivningsselskapet BDO AS for å gjennomføre en ekstern gjennomgang av bankens regler og rutiner for internkontroll.