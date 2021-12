Finanstilsynet i Storbritannia har gitt HSBC en bot på 63,95 millioner pund, drøyt 754 millioner kroner, for å ha for dårlige prosesser for å forhindre hvitvasking.

Tilsynet mener de har funnet tre deler i HSBCs overvåkingssystemer for transaksjoner som viste alvorlige svakheter over en periode på åtte år – fra 31. mars 2010 til 31. mars 2018, skriver Reuters.

– Uakseptable feil

Den britiske storbanken, som ble grunnlagt i Hong Kong på 1800-tallet, skal ha gjort en rekke feil. Blant annet skal banken ha hatt for dårlig overvåkning av mulige scenarioer for hvitvasking og terrorfinansiering frem til 2014.

I tillegg skal HSBC også ha hatt en dårlig risikovurdering av «nye scenarioer» etter 2016, og banken skal heller ikke ha sjekket treffsikkerheten og hvor fullstendig dataen i overvåkingssystemer er.

«Disse feilene er uakseptable og utsatte banken og samfunnet for unngåelige risikoer, spesielt ettersom utbedringen tok så lang tid,» sier Mark Steward, adm. direktør i Finanstilsynet i Storbritannia.



Aksepterer boten

Boten på 64 millioner pund kunne ha vært enda større. For HSBC, som er den største bankgruppen i verden, har valgt å ikke bestride funnene, og det gjør at boten blir redusert fra 91 millioner pund, melder Reuters.

«Vi er glade for å løse denne saken, som er relatert til HSBCs gamle hvitvaskingssystemer og kontroller i Storbritannia. HSBC er dypt forpliktet til å bekjempe økonomisk kriminalitet og beskytte integriteten til det globale finansielle systemet,» heter det i en uttalelse fra HSBC.



Fikk bot for markedsmanipulering

Dette er ikke den første boten HSBC får denne måneden. I begynnelsen av desember delte EU-kommisjonen ut bøter på til sammen 344 millioner euro, tilsvarende 3,5 milliarder kroner, til fire storbanker: Barclays, RBS, HSBC og Credit Suisse.

EU-kommisjonen mente at finansselskapene hadde drevet med markedsmanipulasjon og samarbeidet om valutahandel som i et kartell.



I tillegg skal også UBS ha deltatt i det ulovlige samarbeidet. Men siden det sveitsiske meglerhuset frivillig har samarbeidet med tilsynsmyndighetene, kom boten på 0 euro.