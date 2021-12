Storebrand Livsforsikring kjøper Danica Pensjon Norge. Prislappen er på 2,01 milliarder kroner, opplyses det i en børsmelding.

– Med Danica om bord styrker vi vår tilstedeværelse innen tjenestepensjon i markedet for små- og mellomstore bedrifter, og vår posisjon innen personrisiko, sier Storebrand-sjef Odd Arild Grefstad i en kommentar, og påpeker at dette er et strategisk prioriterte vekstområder for Storebrand.

Danica er et datterselskap i Danske Bank og er den sjette største tilbyderen av innskuddspensjon i Norge, med en markedsandel på fem prosent. Selskapet forvalter i dag 22 milliarder kroner i innskuddspensjonsmidler, samt 6 milliarder kroner i privat sparing og en liten portefølje av garanterte produkter på 1 milliard kroner.

Ifølge tall fra Finans Norge utgjør det norske markedet for innskuddspensjon omtrent 420 milliarder kroner i midler under forvaltning og 36 milliarder kroner i årlige premier.

Storebrand forventer at markedet fortsetter å vokse mer enn 10 prosent årlig de kommende årene.

Transaksjonen er forventet å finne sted i løpet av første halvår av 2022 og er avhengig av blant annet godkjenning fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet.