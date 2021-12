Storbank får gigantbot

Det tyske finanstilsynet, BaFin, har gitt Deutsche Bank en bot på 8,66 millioner euro, rundt 86 millioner kroner, relatert til undersøkelser knyttet til Euribor-renten, melder Reuters.

Boten er den første fra BaFin under en 2018-regulering, som skal forsøke å forhindre manipulasjon av Euribor, en daglig beregnet referanserente basert på den gjennomsnittlige renten bankene tilbyr for usikrede lån til andre banker i euro-pengemarkedet.

«Banken hadde til tider ikke på plass effektive forebyggende systemer, kontroller og retningslinjer», står det i en uttalelse fra BaFin.



Deutsche Bank har godtatt boten og iverksatt tiltak for å forbedre kontrollen knyttet til Euribor, men legger til at det ikke er noen grunn til å tro at det har forekommet noen feil i rentenivået. BaFin fant på sin side feil i enkelte prosesser som er ment å sikre kvaliteten på dataene som brukes til å kalkulere renten, inkludert svakheten i kontroller og andre organisatoriske forhåndsregler.

Perioden der systemene ikke skal ha vært gode nok var mellom april 2019 og april 2020, ifølge en kilde med kjennskap til saken, skriver Reuters.

Deutsche Bank har vært gjenstand for en rekke regulatoriske og juridiske undersøkelser det siste tiåret, og senest i april ba BaFin den tyske storbanken om å implementere ytterligere sikkerhetstiltak for å forhindre hvitvasking av penger.