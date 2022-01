Tidligere Swedbank-konsernsjef tiltalt for bedrageri

Den tidligere Swedbank-konsernsjefen Birgitte Bonnesen er tiltalt for å ha «forsettlig eller grovt uaktsomt, blant offentligheten eller selskapets interessenter, har spredt villedende opplysninger om bankens tiltak for å forhindre, oppdage, forebygge og rapportere mistanker om hvitvasking i Swedbanks virksomhet i Estland».

Det kommer frem i en pressemelding fra Ekobrottsmyndigheten tirsdag.

Kursfall

– Jeg har valgt å primært prosedere for grovt bedrageri, men det er et sekundærkrav vedrørende grov markedsmanipulasjon. Den viktigste effekten er det store kursfallet for Swedbank-aksjen etter avsløringene, sier leder for etterforskningen, Thomas Langrot, i pressemeldingen.

Den villedende informasjonen skal ha gitt et feilaktig inntrykk av at Swedbank ikke hadde eller hadde hatt problemer med AML-prosessene i bankens virksomhet i Estland i årene 2007 - 2018.

– Jeg påstår at dette har skjedd til tross for at den tidligere konsernsjefen hadde kunnskap om upublisert informasjon om omfattende og alvorlige mangler angående AML-prosessene og også informasjon om omfattende mistenkelige transaksjoner/kunder fra et hvitvaskingsperspektiv i den estiske virksomheten, kommenterer Thomas Langrot i meldingen.

Fikk sparken – og 21 mill.

Tidligere konsernsjef Birgitte Bonnesen ble sparket fra selskapet i 2019 etter å ha jobbet i stilling i tre år, etter at svenske økokrim gjennomførte en razzia mot bankens hovedkontor som følge av mistanker om hvitvasking gjennom Swedbank.

Hun fikk imidlertid en solid fallskjerm på 21 millioner.