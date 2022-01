Kanonstart på året før kvartalstallene tikker inn

Høyere rentenivå og galopperende inflasjon har ført til at investorer har begynt å trekke pengene ut av teknologisektoren og vekstaksjer. Teknologiindeksen Nasdaq er allerede ned 5,66 prosent for året, men for en annen sektor er usikkerheten et vinnerkort.

Flere globale storbanker har hatt en svært god start på året etter et godt andre halvår i 2021.

Invesco KBW Bank ETFen, som blant annet inkluderer Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan Chase, US Bancorp og Citigroup, har steget mer enn 8 prosent så langt i år, og de siste seks månedene er den opp 19 prosent. Det er langt bedre enn de tre store amerikanske indeksene.

Oppgangen kommer også i forkant av kvartalstallene. JP Morgan Chase, Citigroup og Wells Fargo legger blant annet frem tallene for fjerde kvartal på fredag. Deretter følger Goldman Sachs neste tirsdag, samt US Bancorp, Bank of America og Morgen Stanley neste onsdag.

Renter og aksjer

Bankene nyter åpenbart godt av et høyere rentenivå, men de tjener også godt på høy aktivitet i aksjemarkedet, som øker antallet transaksjoner. Mer aktivitet har ført til flere børsnoteringer og emisjoner, som bidrar til mer penger i kassa for bankene.

Summen av dette kan øke bankenes inntjening betraktelig, og analytikere spår at JP Morgan Chase´ inntjening pr. aksje steg nesten 70 prosent i 2021, ifølge CNN.

Inflasjonen ligger derimot å lurer som et usikkerhetsmoment fremover.

De amerikanske prisene økte med 6,8 prosent over de 12 siste månedene i slutten av november, og kjerneinflasjonen var opp 4,9 prosent, som er det høyeste nivået siden juni i 1991.