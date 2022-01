OBOS gir kassekreditt til borettslag som sliter med strømregningen

Regjeringens strømstøtte er ennå ikke klar for borettslag og sameier, og flere opplever å få svært høye strømregninger for desember. OBOS-banken tilbyr nå en rimelig kassekreditt til alle OBOS-forvaltede borettslag som har behov for det.

I en melding fra OBOS fremgår det at alle borettslag og sameier som søker innen utgangen av februar vil få kassekreditt med lavere rente og gratis etablering av kreditten. Den rabatterte prisen gjelder ut april.

– Når prisen på strøm har mangedoblet seg er det klart at både privatpersoner og borettslag får det vanskelig, og særlig borettslagene som det ennå ikke er en ordning på plass for, sier adm. direktør i OBOS-banken, Øistein Gamst Sandlie, i en melding.

Søknad om kassekreditt gjøres via borettslagenes eksisterende digitale løsning. Totalt forvalter OBOS 5.080 boligselskaper med 260.224 boliger.