J.P. Morgan bedre enn ventet

JPMorgan Chase & Co fikk et resultat pr. aksje på 3,33 dollar i fjerde kvartal 2021, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag. Sammenlignet med samme kvartal i fjor var det imidlertid en nedgang på 14 prosent.

På forhånd var det ventet et resultat på 3,00 dollar pr aksje, ifølge Refinitiv-konsensus.

Inntektene var på 29,3 milliarder dollar i kvartalet. På forhånd var det ventet 29,8 milliarder dollar.

For hele 2021 hadde banken et resultat på 48,3 milliarder dollar. I 2019, året før pandemien slo inn, hadde banken et resultat på 36,4 milliarder dollar.