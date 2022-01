Askim og Spydeberg Sparebank venter rapport i første kvartal

Styret i Askim og Spydeberg Sparebank orienterte 29. november og 3. desember 2021 om håndteringen av omtaler i media (Finansavisen red.anm.).

BDO Advokater AS ble i desember 2021 engasjert for å gjennomføre en uavhengig og grundig vurdering de faktiske omstendighetene av forholdene som er fremkommet i media.

Styret i banken har også engasjert rådgivningsselskapet BDO AS for å gjennomgå dagens regler for internkontroll i banken, heter det i en børsmelding fredag. Formålet med dette prosjektet er å gi styret og ledelsen en uavhengig vurdering av overordnet styring og kontroll i banken, heter det videre.

Arbeidet i to prosessene er kommet i gang og det jobbes mot en overlevering til styret innen slutten av årets første kvartal. Banken holder samtidig Finanstilsynet løpende orientert.

Les alle Finansavisens artikler om Askim og Spydeberg Sparebank