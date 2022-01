Nordea hever kursmålet på SpareBank 1 SR-Bank

Nordea Markets oppjusterer fair value på SpareBank 1 SR-Bank til 133 kroner, fra tidligere 121 kroner pr. aksje. Meglerhuset har en hold-anbefaling på banken.

«Vi løfter våre inntjeningsestimater (EPS) for 2022 med 1 prosent og 2 prosent for 2023. Våre oppjusteringer er drevet av en litt høyere spread mellom boliglån og innskudd», skriver analytikeren.

Meglerhuset skriver videre i analysen at oppjusteringen i fair value er på grunn av en lavere risikopremie for banker og at meglerhuset ligger litt over konsensusestimatene for 2022 og 2023.

TDN Direkt