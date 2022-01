Flere bilannonser bryter med loven

Flere bilannonser med kampanjerenter er i strid med markedsføringsloven, mener Forbrukertilsynet. Dette kommer frem i en pressemelding tirsdag morgen.

Ifølge pressemeldingen har Forbrukertilsynet blitt oppmerksom på at mange kredittytere benytter seg av villedende formuleringer i sin markedsføring av lånefinansiering av bil, og har nå varslet aktørene om deres syn på saken.

«Vi forventer at kredittytere, finansagenter og deres samarbeidspartnere – for eksempel bilforhandlere – går gjennom sin eksisterende og fremtidige markedsføring, opplysninger i forbindelse med avtaleinngåelse og avtalevilkår, og sikrer at dette er i tråd med gjeldende regler», skriver Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Annonsene fremmer kampanjerenter med fast rente, der rentene i realiteten er flytende. Tilstrekkelig informasjon i forhold til diverse rentefordeler kommer heller ikke klart nok frem, og markedsføringen er derfor villedende og i strid med loven, mener Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet vektlegger at det å ta opp et billån har stor økonomisk betydning for forbrukeren, og at det vil være særdeles kritisk at man får riktig informasjon om kredittkostnadene før man inngår en avtale om å lånefinansiere et bilkjøp.