Storbanken leverte bedre inntjening enn ventet i fjerde kvartal. Inntektene kom inn omtrent på linje.

Morgan Stanley fikk et justert resultat på 2,01 dollar pr. aksje i fjerde kvartal 2021, mot 1,81 dollar pr. aksje for samme periode i fjor. Omsetningen endte for perioden på 14,52 milliarder dollar, mot 13,6 milliarder dollar forrige år. Estimatene for perioden var henholdsvis 1,91 dollar per aksje og en omsetning på 14,6 milliarder dollar opplyser CNBC.

Dersom resultatene fra Goldman Sachs og JPMorgan Chase er noen indikasjon kan vi se antydninger til at handel har begynt å gå tilbake til mer normale volumer. Morgan Stanley er rangert som den største globale aksjehandelsvirksomheten samtidig som de er toppspillere innen fusjons-rådgivning og formuesforvaltning.

Morgan Stanley aksjen stiger 4,9 prosent i førhandelen til 98,67 dollar