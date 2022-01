Storbank tynges av feilslåtte lån midt i restruktureringen

Commerzbanks fjerde kvartal vil bli påvirket av avsetninger i det polske datterselskapet mBank, men den vil fortsatt levere et overskudd for hele 2021, melder Reuters.

Den tyske långiveren melder om at mBank har avsetninger på utenlandske valutajusterte låneavtaler tilsvarende to milliard zloty, cirka 4,4 milliarder kroner, og at resultatet i fjerde kvartal vil bli påvirket tilsvarende.

Avsetningene for Tysklands nest største bank beløper seg dermed til rundt 600 millioner euro totalt.

Problemet i mBank, som har påvirket banker som operer i hele Polen, stammer fra mer enn et tiår siden da boliglånskunder tok opp lån i sveitsiske franc for å dra fordel av lave sveitsiske renter. Problemet i etterkant har vært at kostnadene har gått kraftig opp ettersom verdien av den polske zlotyen har falt markant.

Commerzbank har prøvd å kvitte seg med problemet ved å forsøke å selge mBank, men det har den ikke klart siden det siste salgsforsøket tilbake i 2020.

Tapet svir for tyskerne, som er midt i en kostbar restrukturering som blant annet innebærer å kutte 10.000 ansatte og stenge filialer.