Analytikerne tror festen er over – spår milliardunderskudd

Deutsche Bank kommer med sine tall for fjerde kvartal 2021 på torsdag. Analytikere venter at disse vil vise underskudd på bunnlinjen, tynget av inntektsutviklingen i investeringsbankvirksomheten, melder Reuters.

Får analytikerne rett, brytes samtidig en lang rekke med kvartalsoverskudd for den tyske storbanken.

Deutsche Bank har gått med overskudd på bunnlinjen i fem kvartaler på rad, den lengste perioden med positive resultater siden 2012, ifølge nyhetsbyrået.

Analytikernes estimater skal imidlertid ikke tyde på at en lengre tapsperiode er på trappene. Deres prognoser for både hele 2022 og 2023 tilsier overskudd på bunnlinjen for Deutsche Bank.

Underskuddet i fjerde kvartal estimeres til 130 millioner euro, drøyt 1,3 milliarder kroner. I fjerde kvartal 2020 gikk banken med 51 millioner euro i overskudd.

Resultatet ventes å bli tynget av inntektsnedgang på rundt 4 prosent for både hele banken og investeringsbankvirksomheten, ifølge nyhetsbyrået.