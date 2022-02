Sveitsiske påtalemyndigheter krever rundt 42,4 millioner sveitsiske franc, cirka 406 millioner kroner, i erstatning fra Credit Suisse i en rettsak om hvitvasking, som skal starte 7. februar, uttalte den sveitsiske føderale straffedomstolen (FCC) på mandag, melder Reuters.

Riksadvokatens kontor tiltalte banken i desember 2020 etter en etterforskning av aktivitetene til en bulgarsk kriminalitetsring med anklager om hvitvasking fra kokainhandel.

Et sammendrag på FCCs nettside viser at Credit Suisse er anklaget for å ha unnlatt å iverksette alle nødvendige tiltak for å forhindre at en ansatt hvitvasker penger.

Den ansatte, en tidligere Credit Suisse-sjef som også er tiltalt, er siktet for å ha behandlet transaksjoner verdt flere millioner sveitsiske franc mellom 2004 og 2008, til tross for indikasjoner på at pengene kan være av kriminell opprinnelse.

Credit Suisse opplyser til Reuters at den vil forsvare seg kraftig i retten og at den «uforbeholdent avviser alle påstander i saken og at beskyldningene mot den tidligere ansatte er verdiløse».

Sveits nest største bank, som allerede prøver å rette opp igjen inntrykket etter en rekke skandaler og en brå avgang fra styrelederen, sendte i forrige uke ut et varsel om at overskuddet kan bli lavere enn ventet på grunn av økte juridiske kostnader og svakere omsetning i handels- og formuesdivisjonene.