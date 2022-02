Nordea styrket bunnlinjen

Nordea fikk et driftsresultat på 1,3 milliarder euro i fjerde kvartal 2021, sammenlignet med et driftsresultat på 973 millioner euro i samme periode året før.

På forhånd ventet analytikerne et drifsresultat på 1,2 milliarder euro, ifølge estimater innhentet av Infront.

Netto renteinntekter var 1,3 milliarder euro i kvartalet, og totale inntekter endte på 2,4 milliarder euro. Banken tok netto tapsavsetninger på 56 millioner euro i kvartalet. På forhånd ventet analytikerne tapsavsetninger på 53 millioner euro.

I kvartalet var kostnadsgraden 47 prosent, en nedgang fra 57 prosent i samme kvartal året før.

– I fjerde kvartal fortsatte vi å gjøre jevn fremgang, og økte vår virksomhet og kundeaktivitet på linje med tidligere kvartaler og oppnådde en egenkapitalavkastning på 11,3 prosent. Vårt hovedfokus er fortsatt å øke inntektene raskere enn kostnadene, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen i Nordea i en kommentar.

Sterk utlånsvekst i Norge

Nordeas norske divisjon har med kjøpet av Gjensidige Bank i 2018 og SG Finans i 2020 trappet opp utlånsveksten markant.

Nordea har hatt en sterk utlånsvekst gjennom 2021. I fjerde kvartal steg samlet utlån til 752 milliarder kroner, en oppgang fra 742 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2021.

Det har vært spesielt sterk vekst i bedriftsmarkedet. I fjerde kvartal var annualisert vekst 8,8 prosent med en utlånsvekst på 6 milliarder kroner gjennom kvartalet.

– Veksten er bred, både blant ulike typer næringer og også i forhold til geografi. Men vi ser at særlig de som driver innen sjømat, næringseiendom, boligutvikling og forbruksvarer utmerker seg nå med stor aktivitet, sier adm. direktør i Nordea Norge, Snorre Storset.

Boliglån til privatmarkedet steg med 4,6 prosent annualisert i fjerde kvartal, og med 4,2 prosent gjennom 2021.

Nye finansielle mål

Styret i Nordea vil foreslå et utbytte på 0,69 euro pr. aksje for 2021 - opp 77 prosent fra 0,39 euro for 2020. Det gir en utbyttegrad på 70 prosent, noe som er i tråd med Nordea's utbyttepolitikk.

I 2021 oppnådde Nordea en egenkapitalavkastning på 11,2 prosent og en kostnadsgrad på 48 prosent. Med dette har Nordea oppnådd sine finansielle mål ett år før tiden, og de nye finansielle målene blir nå en egenkapitalavkastning over 13 prosent innen 2025, støttet av en kostnadsgrad på 45-47 prosent. For 2022 forventer Nordea en egenkapitalavkastning over 11 prosent og en kostnadsgrad på 49-50 prosent.

Nordea vil avholde en kapitalmarkedsdag 17. februar for å presentere de nye finansielle målene for 2025 samt ambisjoner for de ulike forretningsområdene.