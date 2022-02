Kraft Bank økte renteinntektene med 10,2 millioner kroner i fjerde kvartal, til 35,97 millioner, sammenlignet med fjerde kvartal året før. Resultatet før skatt endte på 15 millioner kroner, en oppgang på 25 prosent fra samme periode i 2020.

Resultatet før skatt for hele 2021 endte på 61 millioner kroner, mot 35 millioner i 2020, en oppgang på 71 prosent.

Utlånsveksten var på 131 millioner kroner i fjerde kvartal, samt at egenkapitalavkastningen etter skatt endte på 13,5 prosent i 2021, opp fra 8,8 prosent i 2020.

Utlån til kunder var på 2.323 millioner kroner, mens den rene kjernekapitaldekningen endte på 25,7 prosent.

Kraft Bank Mottok tillatelse til oppstart av bankvirksomhet fra Finanstilsynet i mai 2018. Banken utbetalte sine første lån i starten av juni 2018.

Uavhengig bank med kontor i Sandnes. Banken har kun utlån til og innskudd fra privatpersoner i Norge.

Kraft Banks to største aksjonærer ved kvartalsslutt var BFBK Finans AS med 12,2 prosent og Sparebanken Øst med 6,8 prosent av utestående aksjer.

Banken har 758 aksjonærer.

Bankens aksjer er notert på Euronext Growth Oslo under tickeren KRAB.

Etter de gode resultatene foreslår styret at det skal utbetales et utbytte på 0,25 kroner pr. aksje for inntektsåret 2021.

Utbytte utgjør 23 prosent av årets resultat, og utbetalingen planlegges gjennomført som en nedsetting av overkursfond.

Årets resultat på 46,2 millioner kroner disponeres således i sin helhet til annen egenkapital. Overkursfond reduseres med 10,5 millioner kroner. Egenkapitalen øker med netto 35,7 millioner kroner, fremgår det av kvartalsrapporten.

Les hele kvartalsrapporten her.