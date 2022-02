SRBANK

Bunnlinjen steg med 52 prosent og resultat før skatt endte på nær 1,1 milliarder kroner for fjerde kvartal 2021, mot 705 millioner kroner for samme kvartal i 2020.

På forhånd var resultatet før skatt ventet til 927 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus.



Resultatet preges av økning i netto renteinntekter, provisjonsinntekter, finansielle inntekter og lavere tap, sammenlignet med samme periode i 2020.

Styret foreslår et utbytte på 6 kroner pr. aksje for inntektsåret 2021, og 3,10 kroner for 4. kvartal 2020.

– 2021 ble et år med uforutsigbarhet som følge av utviklingen av coronapandemien, men både person- og bedriftskundene våre har vist en imponerende evne til å håndtere denne usikkerheten, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SR -Bank.

Kostnadsprosenten for konsernet ble 40,2 prosent i 2021, mot 38,3 prosent i 2020.

– Når det gjelder forventningene for 2022, ser vi at flertallet av bedriftene i Sør-Norge tror på vekst og positiv utvikling. Med bedring i økonomien, lav arbeidsledighet og lavere usikkerhet, forventer vi høy aktivitet også fremover, legger konsernsjefen til.