I fjerde kvartal 2021 fikk Storebrand et konsernresultat før amortisering på 1,37 milliarder kroner. I samme periode året før var resultatet 1,23 milliarder kroner. Resultatet var marginalt bedre enn ventet. På forhånd ventet analytikerne et konsernresultat på 1,33 milliarder kroner, ifølge TDN Direkt.

Forvaltningskapitalen er Storebrands viktigste inntektsdriver og ved utgangen av fjoråret hadde Storebrand en forvaltningskapital på 1.097 milliarder kroner, 14 prosent vekst mot samme periode i fjor.

Storebrand hadde en vekst i forsikringspremier på 22 prosent, og 54 prosent vekst i skadeforsikring i 2021.

Vil dele ut 1,65 milliarder

Styret i Storebrand har besluttet å utdele et utbytte for regnskapsåret 2021 på 3,50 kroner pr. aksje, en oppgang fra 3,25 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2020. Dette tilsvarer en nominell økning på 0,25 kroner i ordinært utbytte sammenlignet med tidligere utbetalt utbytte - en vekst på 8 prosent og en utbetalingsgrad på 52 prosent av konsernresultat etter skatt.

Med dagens antall aksjer tilsvarer det en utbetaling til eierne på 1,65 milliarder kroner. Folketrygdfondet er største eier i Storebrand med 11 prosent av aksjene.

Men utbyttet er lavere enn markedet hadde sett for seg. På forhånd ventet analytikerne at Storebrand ville utbetale et utbytte på 3,85 kroner pr.aksje.

Storebrand-aksjen faller over 6 prosent på Oslo Børs i 10-tiden tordag.

Lavere solvens

Storebrand har som ambisjon å lansere et tilbakekjøpsprogram når solvenskapitaldekningen er over 180 prosent, og markedet følger derfor soliditeten med stor interesse. Solvensmarginen ble redusert med 3 prosentpoeng fra forrige kvartal til 175 prosent. På forhånd ventet analytikerne en solvenskapitaldekning på 178 prosent.

Storebrand opplyser at reduksjonen er drevet av noe lavere langsiktige renter, i tillegg til lavere volatilitetsjustering og høyere aksjestress i solvenskalkuleringen. Konsernresultatet i kvartalet, før utbytte, bidro positivt med 4 prosentpoeng.

Overgangen til et mer kapitallett konsern går som planlagt. Innskuddspensjon utgjør nå 51,5 prosent av balansen og reduksjonen i den garanterte virksomheten frigjør nå kapital.

God driv i aksjekursen

Inflasjons- og rentefrykt har preget kapitalmarkedene negativt så langt i år, og spesielt har vi sett at aksjer med høye multipler og inntjening langt frem i tid har falt mye. Storebrand aksjen har på sin side steget 12 prosent så langt i år.

Av de syv analytikerne som har oppgitt estimater har fem kjøpsanbefaling, mens to har anbefaling om hold. Gjennomsnittlig kursmål er på 102 kroner, varierende mellom 90 og 110 kroner.