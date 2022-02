I fjerde kvartal fikk DNB et resultat før skatt på 8 milliarder kroner, en oppgang fra 5,6 milliarder kroner i samme kvartal i 2020. Egenkapitalavkastningen ble 10,3 prosent i kvartalet.

På forhånd var det ventet at DNB ville legge frem et resultat før skatt på 7,9 milliarder kroner, ifølge TDN Direkt. DNB leverer med dette på linje med forventningene.

DNB melder at gjenåpningen av samfunnet gir en boost til aktivitetsnivået i den norske økonomien. Med arbeidsledighet tilbake til nivået før pandemien, og høy investeringsvilje hos bedriftene, opplever DNB stor pågang fra kunder.

– Gjeninnhentingen for den norske økonomien etter pandemien har vært både sterkere og raskere enn ventet, og bedriftene har vist seg solide gjennom pandemien, sier konsernsjef Kjerstin Braathen under DNBs kvartalspresentasjon torsdag morgen.

– Veksten viser at norsk næringsliv har sterk motstandskraft, og igjen er det full fart i store deler av næringslivet. Vi er glade for at mange bedriftskunder tar oss med på vekstplanene sine. Vi har hatt historisk høy kundeaktivitet i DNB Markets dette kvartalet og har hentet kapital til vekst og nye arbeidsplasser. Veksten i utlån til bedrifter er også god, sier Braathen.

Deler ut 15 milliarder

DNBs renteinntekter var 10,3 milliarder kroner i fjorårets siste kvartal, en økning fra 9,5 milliarder kroner i samme periode i fjor. De totale inntektene ble 14,6 milliarder kroner, opp fra 13,3 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. På forhånd ventet analytikerkorpset netto renteinntekter på 10 milliarder kroner og totale inntekter på 14,3 milliarder kroner.

DNB setter av 275 millioner kroner til tapsavsetninger i fjerde kvartal. I samme kvartal i fjor var tapsavsetningene på 1,3 milliarder kroner.

Styret i DNB har besluttet å utdele et utbytte for regnskapsåret 2021 på 9,75 kroner per aksje, en oppgang fra 9 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2020.



Med dagens antall aksjer tilsvarer det en utbetaling til eierne på 15 milliarder kroner. Staten er største eier i DNB med 34 prosent av aksjene, etterfulgt av Sparebankstiftelsen DNB med 8,4 prosent og Folketrygdfondet med 6,3 prosent. På forhånd ventet analytikerne et utbytte på 9,83 kroner pr. aksje - eller totalt 15,2 milliarder kroner.

Inflasjons- og rentefrykt har preget kapitalmarkedene negativt så langt i år. Spesielt har vi sett at aksjer med høye multipler og inntjening langt frem i tid har falt mye hittil i år.

Onsdag sluttet DNB-kursen i 213,20 kroner. Hittil i år har DNB tilbakelagt en oppgang på nesten 7 prosent.

I dag er det noe tøffere å forsvare prisingen til DNB. Av de 18 analytikere som oppgir anbefaling, har seks kjøpsanbefaling på DNB-aksjen, mens ni har hold-anbefaling, og tre anbefaler undervekt/salg. Gjennomsnittlig kursmål er på 217 kroner.