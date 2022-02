Instabank til ny rekord

Instabank oppnådde rekordsterkt resultat i fjerde kvartal, fremgår det av digitalbankens kvartalsrapport.

Resultatet før skatt var på 34,9 millioner kroner, mot 19,1 millioner i fjerde kvartal 2020.

Etter skatt var resultatet på 25,5 millioner, opp fra 14,3 millioner ett år tidligere. Det gir en 2021-total på 83,5 millioner kroner, nær dobbelt så mye som året før.

Instabank (Mill. kr) 4.kv./21 4.kv./20 2021 2020 Netto renteinntekter 80,0 58,4 281,4 220,8 Sum inntekter 89,8 70,1 321,1 263,1 Resultat før tap 57,9 38,4 193,1 149,9 Resultat før skatt 34,9 19,1 112,2 57,0



Nådde milliardmål

Banken hadde en netto utlånsvekst på 173 millioner kroner i kvartalet. For boliglån hadde Instabank en volumøkning på 204 millioner kroner, og boliglån utgjør nå 26 prosent av totale netto utlån.

Sett 2021 under ett var utlånsveksten på 37 prosent, og banken nådde målet om en utlånsvekst på 1 milliard. Boligveksten i fjor var på 835 millioner.

I 2022 er målet en utlånsvekst på 1,4 milliarder kroner, der boliglån vil utgjøre en betydelig andel. Resultatet etter skatt ventes å bli på 115 millioner kroner.

Lykkes med boliglånssatsing

«I løpet av kort tid utviklet banken et nytt utlånsprodukt som utnytter kapitalen bedre, har god lønnsomhet og gir lave utlånstap. Produktet er en suksess fordi kunder som eier egen bolig får refinansiert dyre forbrukslån og opplever økt disponibel inntekt samt oppnår lavere totale lånekostnader», forklarer Instabank-sjef Robert Berg.

«Majoriteten av våre boliglån er til refinansieringsformål. Vi krever ikke at kunden refinansierer all sin gjeld, slik som eksisterende boliglån, men velger det som gir kunden best økonomisk besparelse. Vi gir heller ikke lån til kunder som misligholder eksisterende lån. Det vises også ved at vi har lave tap på denne type lån», tilføyer Berg.

Instabanks egenkapitalavkastning i fjerde kvartal var på 16,6 prosent. Tilsvarende tall for hele 2021 var på 14,4 prosent, som ifølge Berg var godt over målsettingen.