Komplett Bank med lønnsomt kvartal etter store tap i tredje kvartal

Etter restruktureringen og store tap i tredje kvartal ble fjerde kvartal lønnsomt og resultatet før skatt endte på 45 millioner kroner. Resultatet etter skatt ble på 34 millioner kroner, og reflekterer risikoreduksjon og opphør av bokføring av renteinntekter på solgte misligholdte lån, opplyser selskapet om i kvartalsrapporten.

Yielden på utlån endte på 13 prosent i fjerde kvartal, opp fra 12,5 prosent i tredje kvartal.

Selskapet hadde også ved utgangen av kvartalet en kjernekapitaldekning på 20,7 prosent, godt over kravet på 17,1 prosent.

– Fjerde kvartal har vært begivenhetsrikt og det er lagt et solid grunnlag for en positiv utvikling fremover. Vi har gjennomført en omfattende gjennomgang i løpet av kvartalet hvor vi har identifisert de viktigste utfordringene og mulighetene for banken, sier konsernsjef Øyvind Oanes.

– Gjennom 2022 vil vi implementere en rekke kommersielle handlinger, automatisere prosesser og forbedre IT-effektiviteten, legger han til.



Oanes ser frem til å revitalisere banken slik at den igjen kan fokusere på lønnsom vekst i 2023 og utover.

