Rekordresultat og utbyttefest i Midt-Norge

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 11:30



SpareBank 1 SMN Sparebank med hovedkontor i Trondheim.

Konsernsjef er Jan-Frode Janson.

Fikk nåværende selskapsform etter oppkjøpet av BN Bank avd. Ålesund i 2009.

SpareBank 1 SMN oppnådde et resultat etter skatt på 703 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot 450 millioner i samme periode i 2020.

Netto renteinntekter ble økt fra 688 til 723 millioner kroner. Utlånstapene sank samtidig fra 242 til 32 millioner.

Samlet i 2021 ble resultatet det beste i bankens historie. Konsernregnskapet viser et resultat etter skatt på 2.902 millioner kroner, opp fra 1.978 millioner i 2020.

«Folk og bedrifter ser ut til å ha kommet seg trygt gjennom pandemien, til tross for nye restriksjoner mot slutten av året. Sterk innskuddsvekst, betydelig lavere tap og få konkurser er et tydelig tegn på at det går godt i Midt-Norge nå», sier konsernsjef Jan-Frode Janson i en kommentar til bankens kvartalsrapport.

Bankens utlånsvekst i 2021 var på 6,9 prosent, mens innskuddsveksten var på 14,1 prosent.

SpareBank 1 SMN (Mill. kr) 4.kv./21 4.kv./20 2021 2020 Netto renteinntekter 723 688 2.796 2.759 Sum inntekter 1.613 1.622 6.655 6.225 Resultat før tap 848 798 3.662 3.321 Resultat før skatt 816 556 3.501 2.370



I tillegg til virksomheten i Midt-Norge har banken hatt vekst også i Oslo-området, etter bevisst satsing på LO-avtale og synergieffekter med datterselskapet SpareBank 1 Markets. Banken melder at den er klar for ytterligere vekst i hovedstaden.

Etter de sterkere tallene har styret i SpareBank 1 SMN foreslått et utbytte på 7,50 kroner pr. egenkapitalbevis – totalt 970 millioner kroner – samt 547 millioner kroner i samfunnsutbytte.

Året før var det ordinære utbyttet på 4,40 kroner, mens 321 millioner ble delt ut i samfunnsutbytte.