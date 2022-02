Historisk høy kundeaktivitet i DNB Markets

Norges største meglerhus, DNB Markets, fikk et resultat før skatt på 1.032 millioner kroner i fjorårets siste kvartal, en oppgang fra 736 millioner kroner i samme kvartal året før.

De totale inntektene var på 2 milliarder kroner. Det er en betydelig økning fra 1,6 milliarder i fjerde kvartal året før.

I normale tider er det kundeinntektene som driver resultatet til DNB Markets. I fjerde kvartal hadde meglerhuset kundeinntekter på til sammen 2 milliarder kroner, en oppgang fra 1,4 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

– Vi er godt fornøyd med resultatene for fjerde kvartal og jeg kan ikke annet enn å berømme alle som jobber her. Alle områder i DNB Markets gjør det bra og vi har våre høyeste kundeinntekter noensinne for et enkelt kvartal, sier DNB Markets-sjef Alexander Opstad til Finansavisen.

Han kan vise til at kundeinntektene er 20 prosent høyere enn forrige kvartalsrekord og at de økte 37 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2020.

Travel start på året

Man må tilbake til 2013 for å finne en like sterk utvikling på Oslo Børs som man hadde i 2021, der hovedindeksen steg 23 prosent. Med høy avkastning kom det også et rush av nye selskaper til Oslo Børs. 68 nye selskaper ble børsnotert på Oslo Børs’ markedsplasser i løpet av fjoråret, noe som er rekord med god margin. Den forrige rekorden ble satt i 2007 med 57 noteringer. Men på tampen av fjoråret var det betydelig lavere aktivitetsnivå innen børsnoteringer.

– Det var en «deal-fatigue» mot slutten av fjoråret. Fjerde kvartal var aktivt for nye noteringer i oktober, men aktiviteten var vesentlig høyere ellers i Norden enn i Norge. Ser vi på året vi er inne i så har det vært en travel start for vår del. Antallet børsnoteringer er færre og aktiviteten er høyest innen de mer tradisjonelle råvaresektorene. For øyeblikket er vi for eksempel en av bankene som leder børsnoteringen av Vår Energi, den største børsnoteringen i Europa så langt i år, sier Opstad.