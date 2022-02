DELER UT 15 MILLIARDER KRONER TIL AKJSONÆRENE: Styret i DNB vil foreslå et utbytte på 9,75 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2021. Her konsernsjef Kjerstin Braathen og finansdirektør Ida Lerner (t.h) under kvartalspresentasjonen i Bjørvika torsdag formiddag. Foto: DNB