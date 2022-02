Espedal flagger stemmeretter i Sandnes Sparebank

Harald Espedal har meddelt Sandnes Sparebank at han personlig har mottatt stemmefullmakter til valgmøtet for egenkapitalbeviseiernes valg av forstanderskapsmedlemmer i Sandnes Sparebank, fremgår det av en børsmelding fredag.

Espedal har per i dag mottatt stemmefullmakter for 4.412.595 egenkapitalbevis, som sammen med 886.861 antall egenkapitalbevis som Espedal & Co AS eier, og i tillegg 680.000 antall egenkapitalbevis som Salt Value AS eier, utgjør 25,98 prosent av de utstedte egenkapitalbevisene i banken. Salt Value AS er nærstående til Espedal & Co AS, heter det videre.

Stemmefullmaktene gjelder kun for det forestående valgmøtet som er planlagt til 16. februar 2022.