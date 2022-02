APRILA

Aprila Bank dro inn 19,1 millioner kroner i netto renteinntekter i fjerde kvartal 2021, mer enn det dobbelte av rentenettoen i samme periode året før. De totale inntektene gikk fra 7,4 til 17,0 millioner kroner.

I 2021 sett under ett landet digitalbanken som tilbyr finansieringsløsninger til småbedrifter en rentenetto på 57,8 millioner kroner, opp fra 20,6 millioner kroner året før. Totale inntekter gikk fra 16,4 til 50,1 millioner kroner, tilsvarende en tredobling – og vel så det.

Brutto utlån nesten doblet

Kassekreditt til småbedrifter har vært den sterkeste vekstdriveren, og inntektsveksten herfra var 360 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2020. Inntektene fra kassekreditt utgjør nå mer enn 2/3 av totale inntekter.

– Etterspørselen fra selskaper med udekket behov for arbeidskapital er sterk, og vi tror vi bare har sett starten på finansieringsbehovene fra småbedrifter i Norge. Det gir et godt grunnlag for videre vekst, sier banksjef Halvor Lande i en pressemelding.

Brutto utlån ved utgangen av fjerde kvartal var 362 millioner kroner, 97 prosent opp fra samme tidspunkt året før. Antall kunder steg 66 prosent til 4.910.

– Lønnsomme i andre kvartal

Nettoinntektene oversteg i fjerde kvartal driftskostnadene, som eksklusive tap på utlån landet på 16,6 millioner kroner.

– Nettoinntektene vokser med 25 prosent i kvartalet. Vi har svært lave variable kostnader, så kostnadsbasen vår vokser betydelig saktere enn inntektene. Dette skyldes den underliggende skalerbarheten og lønnsomheten i forretningsmodellen. Vi forventer å bli lønnsomme i andre kvartal, og vil bli svært lønnsomme allerede i fjerde kvartal, fortsetter Lande.

Tapene på utlån kom inn på 6,5 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 4,5 millioner kroner i samme periode året før.

Rapporten her.