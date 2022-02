Deler ut 63,5 mill. etter rekordresultat

BRAbank BRAbank er et resultat av en fusjon mellom BRAbank og Easybank, gjennomført i 2020.

Banken fokuserer på lån uten sikkerhet til privatpersoner i Norden, innskuddsprodukter, og fakturakjøp og lån til små og mellomstore bedrifter.

Har kontorer i Bergen og hovedkontor i Oslo.

Adm. direktør er Oddbjørn Berentsen.

Digitalbanken BRAbank oppnådde i fjerde kvartal i fjor et resultat før skatt på 37,4 millioner kroner, mot 325,1 millioner i samme periode året før.

Det gir et samlet overskudd på 170,1 millioner for hele 2021, bankens beste resultat til nå, og styret har foreslått et utbytte på 0,67 kroner pr. aksje – totalt 63,5 millioner kroner – for fjoråret.

Fjerde kvartal 2020 ble påvirket av fusjonen mellom BRAbank og Easybank, påpekes det i kvartalsrapporten. Justert for engangseffektene fra fusjonen var BRAbanks overskudd før skatt i denne perioden på 23,5 millioner.

Netto renteinntekter i fjerde kvartal i fjor var på 116,6 millioner kroner, mot 138,1 millioner ett år tidligere. Samlet i fjor økte de til 470,8 millioner, fra 319,5 millioner i 2020.

«Markedsmessig har det vært god vekst i usikrede lån i det finske markedet, som har kompensert for volumnedgang i det norske markedet», heter det i kvartalsrapporten.

Den positive utlånsutviklingen i Finland ble særlig synlig i siste halvdel av 2021. I Norge trekker BRAbank frem at coronapandemien og reguleringer har dempet etterspørselen.