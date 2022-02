Nordea sikter mot en utlånsvekst på fire prosent

Nordea har mål om en kostnadsøkning på i snitt 1-2 prosent pr. år i perioden 2021-2025, som gjenspeiler forretningsvekst, kostnadsinflasjon og investeringer, delvis oppveid av kontinuerlige forbedringer i driftseffektivitet og reduserte strukturelle kostnader. Det fremgår av en melding fra banken som gjennomfører en kapitalmarkedsdag torsdag.

Nordea har videre mål om vekst i utlånsvolumet på om lag fire prosent pr. år i snitt for perioden 2021-2025, understøttet av bedre digitale produkter og markedsledende kapitalforvaltning. Videre har banken mål om inntektsvekst på omtrent to prosentpoeng over kostnadsveksten pr. år i snitt.

Nordeas økonomiske mål er en avkastning på egenkapitalen på over 13 prosent innen utgangen av 2025. Dette skal understøttes av et forhold mellom kostnader og inntekter på 45–47 prosent.

I 2022 forventer Nordea en avkastning på egenkapitalen på over 11 prosent og et forhold mellom kostnader og inntekter på 49–50 prosent.

– Det økonomiske målet for 2025 er klart – og vi skal levere. Vi vil utnytte to viktige verktøy på tvers av alle forretningsområder for å støtte strategien vår – at vi er ledende på digitale løsninger blant konkurrentene våre, og at vi integrerer bærekraft i kjernen av virksomheten vår, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen.

