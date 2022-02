Slik blir emisjonen i Aurskog Sparebank

I begynnelsen av februar meldte Aurskog Sparebank at banken ønsker å gjennomføre en kapitalutvidelse på 200 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon.

Styret har nå fattet vedtak om å foreslå for representantskapet endelige vilkår for fortrinnsrettsemisjonen. Forslaget innebærer at det skal tilbys 1.408.421 nye egenkapitalbevis til en tegningskurs på 142 kroner stykket.

Innstillingen vil bli behandlet i representantskapet torsdag 24. februar. Tegningsperioden forventes å starte 14. mars klokken 09.00 og avsluttes 28. mars klokken 16.30.

Egenkapitalbeviset ble sist omsatt for 264 kroner.